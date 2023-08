Veranstaltungen in Mittelfranken

Highlights in Mittelfranken:

Nürnberg: Brückenfestival: Fr. – Sa. (11.– 12. August)

Friedliches und familiäres Festivalgefühl mit toller Musik, abseits vom Mainstream? Gibt es! In Nürnberg.

Das Brückenfestival bietet die Möglichkeit, neue Lieder und Künstler zu entdecken und in komplett neue Musik- und Kulturwelten einzutauchen. Das Besondere ist, dass es vom Team des Brückenfestival e.V. komplett ehrenamtlich organisiert, geplant und durchgeführt wird. Auf insgesamt drei Bühnen könnt ihr zu toller Musik feiern und tanzen. An beiden Tagen erwartet euch ab 23:00Uhr eine Aftershowparty im Cocktailzelt und ab 00:00 Uhr im Desi & MUZclu. Dem Party-Wochenende steht also nichts mehr im Weg!



Auch für die jungen Festivalfans gibt es ab 14:00 Uhr im Kidsspace ein Kinderprogramm mit vielen lustigen Bastel- und Spielangeboten. Hier gibt’s weitere Infos!

Muhr am See: Poetry Slam am Brombachsee mit Michael Jakob: Sa. (12. August) ab 19:30 Uhr

Ein Poetry Slam zum Thema Müll? Geht das überhaupt? Klar sagen dazu die Veranstalter. Und wenn das Wetter mitspielt, dann sogar als Open Air auf dem Campingplatz in Langlau. Die Dichter präsentieren Texte rund um das Thema Müll Müllvermeidung und den inneren Schweinehund, der in uns allen schlummert.

Wie bei einem Poetry Slam üblich, kürt auch an diesem Abend das Publikum den Sieger des Abends durch den Applaus. Moderiert wird der Abend von keinem geringeren als Poetry Slam-Star Michael Jakob. Mehr Infos gibt es im hier.

Cadolzburg: Burg Lichtspiele: Fr. – Sa. (11.– 12. August) ab 20:30 Uhr