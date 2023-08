Veranstaltungen in Oberbayern

Dachauer Volksfest: Sa. – So. (12. – 13. August)

Dachau aufgepasst! Am Samstag startet endlich wieder das Dachauer Volksfest. Zahlreiche Schaustellerbuden und attraktive Fahrgeschäfte für Jung und Alt versprechen eine einmalige Atmosphäre. Los geht’s am Samstag um 12:00 Uhr mit feierlichem Anstich des Oberbürgermeisters. Neben Livemusik und kulinarischen Köstlichkeiten haben die Sportbegeisterten unter euch an beiden Tagen die Möglichkeit bei Tischtennis, Tennis und Fußballturnieren mitzufiebern. Am Sonntag wartet dann um 11:00 Uhr ein Kinderfestzug auf euch. Auch Hundefans dürfen sich freuen, um 13:00 Uhr fällt der Startschuss zum traditionellen Dachauer Hunderennen. Weitere Infos findet ihr hier .

24. Ententreffen in Samerberg: Sa. (12. August) ab 10 Uhr

Wer beim Ententreffen an watschelnde Wasservögel denkt, liegt falsch. Es geht um Autos. Das legendäre Ententreffen in Samerberg ist ein Muss für alle Autofans. Nach einem ausgiebigen Entenessen am Fensterlbuffet startet der kunterbunte motorisierte Tross auf eine Rundfahrt rund um den Samerberg. Alle „Daheimbleibenden“ können währenddessen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm genießen. Für die kleinen Autofans gibt es sogar eine Hüpfburg! Nach der Rückkehr der Ausflügler gibt es neben Kaffee und Kuchen auch Livemusik. Den Abend könnt ihr dann entweder mit Tanzen an der Bar oder gemütlich an Feuerschalen auf der Entenwiese ausklingen lassen. Die wichtigsten Informationen findet ihr hier.