Veranstaltungen in Oberfranken

Bamberg: Blues- & Jazzfestival: Fr. – So. (11.-13. August)

Kronach: Volksfest Freischießen: Fr. – So. (11. – 13. August)

Nurn: Teichfest: Fr. – So. (11.– 13. August)

Die Feuerwehr Nurn führt ab Freitag ihr schon zur Tradition gewordenes Teichfest durch. Den Auftakt macht am Freitag ab 19 Uhr ein Preis-Bierkopf-Kartwettbewerb. Am Samstag beginnt um 19 Uhr der Festbetrieb, wobei der örtliche Musikverein zur Unterhaltung aufspielt. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Frühschoppen. Am Nachmittag schließt sich ein gemütliches Beisammensein an, wo es neben den üblichen Verköstigungen wie Bratwürste, Steaks, Pizzas oder Fischsemmeln auch Kaffee und Kuchen gibt. Der Erlös aus der Veranstaltung wird unter anderem für die Beschaffung eines Defibrillators verwendet. Mehr Infos könnt ihr hier klicken!