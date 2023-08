Veranstaltungen in Schwaben/Allgäu

Highlights in Schwaben/Allgäu:

Günzburger Volksfest: Fr. – So. (11. – 20. August)

Das Günzburger Volksfest ist zurück! Zehn Tage lang erwartet euch ein riesiges, stimmungsvolles Festzelt mit Livemusik auf dem Volksfestplatz. Neben Blas- und Partymusik zum Tanzen warten natürlich auch actionreiche Fahrgeschäfte auf euch. Einem super Wochenende steht also nichts mehr im Wege! Weitere Informationen zur Veranstaltung findet ihr hier.

Picknick in Weiß in Oberstaufen: So. (13. August): ab 18 Uhr

Just White! Wenn ihr am Wochenende in Picknicklaune seid, dann ab nach Oberstaufen zum „Picknick in Weiß“. Weiß eingedeckte Tische, eine Cocktailbar und eine kleine Showbühne, bilden die Location für einen ganz besonderen Sommerabend. Für die richtige Stimmung sorgt die Sängerin Leonie Leuchtenmüller mit Band. Von Pop-Balladen bis Soul ist alles dabei. Also schwingt euch in ein weißes Outfit, packt den Picknickkorb ein, schnappt euch eure Freunde und los geht’s!

Genauere Infos findet ihr hier.

Sommer-Street-Festival in Oberstaufen: Fr. – So. (11. – 13. August)