5 Dating-Tipps, die absolut nichts taugen...

Tipp 1

Tipp 2

Exfreunde oder -freundinnen sind immer ein äußerst heikles Thema und viele werden da so ihre Erfahrungen gemacht haben. Trotzdem sollte man das Thema nicht tot schweigen, stattdessen ist auch hier offene Kommunikation angebracht. Achtet darauf, eurem oder eurer Ex nicht zu sehr hinterher zu weinen, das ist in den meisten Fälle eher kontraproduktiv. Fast jeder und jede hat einen oder eine Ex und Gespräche darüber können sogar zusammenschweißen.