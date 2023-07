Mitnehmen oder vor Ort kaufen? Urlaubsprodukte im Preis-Check

Die Sonnencreme, das große Strandbadetuch oder die Luftmatratze: Beim Packen für den Urlaub fragen wir uns jedes Mal, was wirklich mit muss. Spätestens dann, wenn der Koffer oder die Reisetasche randvoll ist. Und diese Frage lohnt sich, denn manche Neuanschaffung vor Ort am Reiseziel kann ordentlich ins Geld gehen. Andere Dinge, die wir unbedingt noch von zuhause aus mitnehmen wollen, könnten wir dagegen günstig vor Ort besorgen.



Wir haben für gängige Urlaubsbegleiter - Sonnencreme, Strandspielzeug, Luftmatratze und Insektenschutzmittel - die Preise in beliebten Urlaubsregionen und Bayern verglichen.

Sonnencreme nicht immer daheim am günstigsten

Beim Vergleich hat sich herausgestellt: Die Sonnencreme zuhause im Drogeriemarkt zu kaufen kommt fast immer günstiger, als vergleichbare Produkte im Urlaub zu erwerben. Hingegen lohnt es sich, Sonnencreme in einem ganz bestimmten Urlaubsland einzukaufen...



Im Schnitt zahlen wir bei uns 8,35 Euro für eine 200-ml-Tube klassischer Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 30.



In der Türkei haben die Preise für Sonnencreme deutlich angezogen, früher war der Sonnenschutz dort noch günstiger als hierzulande. Ca. 10,30 Euro kostet die Tube Sonnencreme etwa im Durchschnitt in beliebten Städten wie Antalya oder Istanbul.



Auf Mallorca, aber auch in Spanien zahlen wir für ein vergleichbares Produkt durchschnittlich 10,80 Euro in Shops an Badestränden.



Der preisliche Spitzenreiter bei Sonnencreme ist Italien: ca. 15,33 Euro zahlt man dort im Durchschnitt für die Tube (nicht nur am Gardasee, sondern auch in allen anderen beliebten italienischen Urlaubsregionen).



In Griechenland kann sich der Kauf von Sonnencreme für den Geldbeutel lohnen - zumindest der durchschnittliche Kaufpreis ist mit rund 8,20 Euro etwas günstiger wie der in Deutschland



In kroatischen Urlaubsregionen ist Sonnencreme tendenziell am günstigsten - hier kostet die Tube im Durchschnitt 7,60 Euro (in den Regionen Split und Istrien).

Luftmatratzen & Strandspielzeug im Urlaub oft günstiger

Der Klassiker schlechthin im Urlaub: die Luftmatratze! Bei uns in Bayern kostet sie im Schnitt 11,50 Euro.



Wer in Kroatien Urlaub macht, kann seine Luftmatratze getrost auch dort kaufen - sie ist dort mit durchschnittlich 11,15 Euro sogar minimal günstiger. Schläger mit Ball sind dort übrigens extrem günstig: für ca. 3,99 Euro gibt es sie dort an den Stränden zu erwerben (die Kosten dafür bei uns in Bayern: ca. 14,90 Euro!) Ein Wasserball wiederum kostet in Kroatien ca. 3,99 Euro - was ebenfalls sehr günstig ist.



Auch auf Mallorca sind Luftmatratzen geringfügig günstiger - hier zahlt man im Schnitt rund 11,10 Euro dafür. In Spanien selbst sind sie sogar noch günstiger - bei ca. 8,50 Euro. Auch Schläger mit Ball sind auf Malle günstiger zu erwerben wie in Bayern - für ungefähr 4,99 Euro. In Spanien sind sie noch günstiger - bei 3,99 Euro. Ein Wasserball kostet auf Malle 4,50 Euro, in Spanien sogar nur 2,20 Euro.

Insektenschutzmittel im Urlaub sehr teuer