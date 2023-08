Sommer in Bayern vorbei: Wetterumschwung gegen Wochenende

Der Sommer in Bayern befindet sich auf dem Höhepunkt. Doch das soll sich ab nächster Woche ändern und pünktlich zum meteorologischen Herbstanfang am 1. September der Frühherbst spürbar werden.

Hitzewelle in Bayern bis zum Wochenende

Im Freistaat kann es heute wieder auf 28 Grad an den nördlichen Mittelgebirgen, bis 35 Grad an der Donau kommen. Jedoch sind am Nachmittag und Abend sowie in der Nacht zum Mittwoch vor allem in Südbayern vereinzelt Gewitter möglich. Bei auftretenden Gewittern können örtlich starker Regen mit Mengen von rund 20 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel und Windböen bis zu 70 km/h auftreten.

Am Donnerstag ist es nochmals mit 29 bis 34 Grad verbreitet heiß. Am Freitag treten dann mehr Wolken als Sonne auf. Zunächst in Franken, ab Mittag auch im Süden Schauer und einzelne Gewitter. Es herrschen maximal 27 bis 32 Grad, so der Deutsche Wetterdienst.