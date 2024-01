1. FC Nürnberg leiht Wenig aus Frankfurt aus

Nürnberg/Frankfurt (dpa/lby) - Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat das 19 Jahre alte Mittelfeldtalent Marcel Wenig von Eintracht Frankfurt bis zum Ende der Saison ausgeliehen. Wie der «Club» am Montag mitteilte, flog Wenig direkt ins Trainingslager nach Marbella. Der gebürtige Nürnberger, der in der Jugend bereits für die Franken spielte, war im Sommer 2022 vom FC Bayern München an den Main gewechselt. Sein Vertrag bei der Eintracht läuft bis 2025. Beide Vereine haben sich aber laut dem 1. FC Nürnberg auch auf eine Kaufoption geeinigt.

Bei den Frankfurtern gab Wenig am 15. Oktober 2022 sein Bundesligadebüt und kam auf einen weiteren Kurzeinsatz in der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals gegen die Stuttgarter Kickers drei Tage später. Die Nürnberger bereiten sich bis Sonntag in Spanien auf die Rückrunde vor. Dort geht es am 20. Januar mit einem Heimspiel gegen Hansa Rostock los.