100.000 Euro Schaden bei Entgleisung eines Güterzuges

Oberschleißheim (dpa/lby) - Bei der Entgleisung eines Güterzuges ist in Oberbayern ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Der Triebwagen war laut Polizei nach einem Bahnübergang in Oberschleißheim bei einer Weiche entgleist. «Die Bergung des Triebwagens dauert seit zwei Tagen an», sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Ursache war zunächst unklar.

Die angehängten zwanzig Güterwaggons entgleisten nach dem Vorfall am Freitagmittag nicht. Ob ein Schaden der geladenen Güterwaggons vorliegt, werde derzeit ermittelt. Verletzt wurde niemand. Durch die Güterwaggons war der Bahnübergang für etwa fünf Stunden gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.