Hilpoltstein (dpa/lby) - Ein 13-Jähriger ist in Hilpoltstein (Landkreis Roth) von einem Jugendlichen mit der Faust geschlagen und am Boden liegend getreten worden. Zuvor hatten der 14-Jährige und ein bislang unbekannter Begleiter den Jüngeren am Samstag angepöbelt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die beiden Jugendlichen hatten den 13-Jährigen demnach darum gebeten, aus seiner Getränkedose trinken zu dürfen. Er habe sie ihnen gegeben. Dann zerdrückten sie die Dose laut Polizei und spritzten den Rest des Getränks auf ihn. Daraus entstand ein Streit, der in Gewalt endete. Anschließend flüchtete das Duo.

Polizisten nahmen den 14-Jährigen wenig später fest. Gegen ihn wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Nach seinem Begleiter fahndet die Polizei noch.