17-Jährige aus Bayern nach Geisterfahrt in Tirol gestoppt

Imst (dpa) - Eine 17 Jahre alte Autofahrerin aus dem bayerischen Landkreis Lindau hat sich im österreichischen Bundesland Tirol mit der Polizei eine etwa 40 Kilometer lange Verfolgungsjagd geliefert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr die Jugendliche am Samstagabend ohne Führerschein teilweise als Geisterfahrerin und in Schlangenlinien auf einer Tunnelstrecke.

Die Jugendliche rammte auf einer Schnellstraße und einer Autobahn zweimal einen Polizeiwagen. Ein weiterer Zusammenstoß mit einem unbeteiligten Fahrzeug stoppte schließlich ihre Fahrt in der Nähe von Imst. Dabei wurden der Fahrer und die Beifahrerin des anderen Autos verletzt.

Die 17-Jährige, die mit dem Kleinwagen ihrer Familie unterwegs war, blieb unverletzt, sie habe aber «stark desorientiert» gewirkt, hieß es. Der Grund für ihre Beeinträchtigung blieb zunächst unklar.