18-Jähriger flüchtet mit 170 Stundenkilometern vor Polizei

Piding (dpa/lby) - Ein mutmaßlich betrunkener 18-jähriger Autofahrer soll im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land mit bis zu 170 Stundenkilometern vor der Polizei geflüchtet sein. Wie die Beamten am Samstag mitteilten, war der junge Mann in der Nacht mit vier wohl ebenfalls betrunkenen Minderjährigen im Auto unterwegs, als Beamte der Bundespolizei ihn am Grenzübergang Oberndorf-Laufen kontrollieren wollten.

Der 18-Jährige sei laut Polizei jedoch ohne Licht und mit hohem Tempo auf der Bundesstraße 20 davongefahren. Dabei sei er auch mehrmals auf die Gegenfahrbahn geraten. Die Beamten verfolgten ihn bis zu einem Feld in Piding, wo der junge Mann sich festgefahren hatte. Sie nahmen ihn fest.

Der 18-Jährige soll laut Polizei ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen gefahren sein. Außerdem habe er keine Haftpflichtversicherung für das Auto vorweisen können. Die Beamten stellten den Fluchtwagen sicher und leiteten mehrere Strafverfahren ein. Verletzt wurde laut Polizei niemand.