18 Kilo Drogen in der Wohnung eines Paares sichergestellt

Prien am Chiemsee (dpa/lby) - Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung in Oberbayern mehr als 18 Kilo Drogen beschlagnahmt. Gegen zwei Verdächtige ergingen Haftbefehle, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Der 40-Jährige und seine 28 Jahre alte Freundin stünden im Verdacht, mit Rauschgift gehandelt zu haben.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Paares in Prien am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) fanden die Beamten etwa 16 Kilo Marihuana, 1,3 Kilo Amphetamin, 400 Gramm Kokain, 90 Gramm Crystal-Meth, 90 Gramm Ecstasy-Tabletten und 25 Gramm der synthetischen Droge MDMA. Außerdem stellten sie mehrere Messer und andere Beweismittel sicher.

Das Paar wurde vorläufig festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehle gegen beide erließ. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, die Frau kam unter strengen Auflagen frei.