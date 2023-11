18 Tore: Harry Kane übertrifft in Uralt-Rekord

Köln (dpa) - Harry Kane hat zwei weitere Bestmarken in der Fußball-Bundesliga aufgestellt. Der Treffer des 30 Jahre alten Stürmers zum 1:0 seines FC Bayern München am Freitagabend beim 1. FC Köln war das 18. Tor für den Engländer in dieser Saison. Nach Angaben des Statistik-Dienstleisters Opta ist dies bisher noch keinem Spieler bereits nach zwölf Spieltagen gelungen. Damit übertraf der Kapitän des englischen Nationalteams den bisherigen Rekord von Gerd Müller, dem in der Saison 1968/1969 nach zwölf Spielen 17 Treffer gelungen waren.

Zudem ist Kane der erste Engländer, der in einer Bundesliga-Saison 18 Tore schoss. Zuvor war der ehemalige Dortmunder Jadon Sancho mit 17 Treffern in der Saison 2019/2020 der Beste.