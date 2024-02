1860 München bleibt ungeschlagen unter Giannikis

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München bleibt in der 3. Fußball-Liga unter Trainer Argirios Giannikis ungeschlagen. Am Samstag erkämpften die «Löwen» ein 0:0 beim FC Erzgebirge Aue. Die Ausbeute von Giannikis beträgt nun sechs Punkten aus vier Partien. Tore gab es keine im Erzgebirgsstadion. In der 86. Minute sah 1860-Profi Phillipp Steinhart nach einem Foul an Sean Seitz die Rote Karte.

Die erste Hälfte verlief ausgeglichen, wenn auch mit leichten Vorteilen für Aue, was Ballbesitz und Zweikämpfe anging. In der 16. Minute hatte Omar Sijaric die erste gute Chance, lenkte den Ball aber am Tor der «Löwen» vorbei. Postwendend kam die Antwort der Gäste, doch Julian Guttau hatte Pech mit einem Pfostenschuss.

Nach der Pause verschoben sich die Verhältnisse. 1860 war die spielbestimmende Mannschaft. Der eingewechselte Seitz (73.) vergab jedoch für Aue frei vor dem Tor eine Großchance. Im weiteren Verlauf stand Seitz gleich zweimal im Mittelpunkt. Zunächst wurde er von Steinhart so stark gefoult, dass dieser vom Platz musste. Und wenige Minuten später hatte Seitz die Siegchance, schoss den Ball aber erneut über die Latte. Bei den «Löwen» ersetzte Neuzugang Max Reinthaler den gesperrten Abwehrchef Jesper Verlaat.