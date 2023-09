1860 München braucht Sieg für Stimmungsumschwung

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München will mit einem Sieg im eigenen Stadion gegen Erzgebirge Aue einen Stimmungsumschwung herbeiführen. Nach zuletzt zwei Niederlagen hofft Trainer Maurizio Jacobacci durch einen Erfolg am Samstag (16.30 Uhr) auf etwas Ruhe für sein Team in der 3. Fußball-Liga. «Das Ziel ist natürlich, dass wir mit einem positiven Resultat in die Pause gehen», sagte er am Freitag mit Blick auf die Länderspielpause im Anschluss. «Wir spielen zu Hause. Wir haben unsere Heimstärke nicht verloren, auch wenn wir gegen Lübeck nicht gewonnen haben.»

Der zuvor lange verletzte Tim Rieder, der in dieser Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist, wird gegen Aue noch nicht zum Kader gehören. «Für ihn und seinen Kopf war es enorm wichtig, dass er wieder dabei ist. Für ihn geht’s jetzt um Spielminuten», sagte Jacobacci. Diese soll Rieder zunächst in der U21 sammeln.