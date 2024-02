1860 München gewinnt Nachholspiel gegen Essen

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat den Topstart unter seinem neuen Trainer Argirios Giannikis ausgebaut. Die «Löwen» bezwangen im Nachholspiel der 3. Fußball-Liga Rot-Weiss Essen am Dienstagabend mit 2:0 (1:0). Mit Giannikis an der Seitenlinie bleiben die Münchner damit ungeschlagen und sammelten in fünf Partien schon neun Zähler.

Stürmer Fynn Lakenmacher in der 33. Minute mit seinem dritten Saisontor und Julian Guttau (47.) kurz nach der Pause bescherten den Münchnern den zweiten Dreier unter Giannikis, der in der Saison 2017/2018 für Essen gearbeitet hatte.

Die Höhepunkte nicht nur in den ersten 45 Minuten waren überschaubar. 60-Schlussmann Marco Hiller reagierte nach einem Patzer von Kapitän Jesper Verlaat ausgezeichnet und bewahrte die Münchner in der 27. Minute gegen Leonardo Vonic vor dem Rückstand. Kurz danach schnappte sich Lakenmacher einen schlampigen Rückpass von Verteidiger Eric Voufack und versenkte gegen Torwart Felix Wienand zur Führung für die «Löwen».

Nach dem Wechsel nutzten die Hausherren den nächsten Fehler in der Defensive der Essener durch Jose-Enrique Rios Alonso. Eine Vorlage von Lakenmacher ließ sich Guttau nicht entgehen. Es war die Vorentscheidung der Partie, die Anfang Dezember wegen Wintereinbruchs verlegt worden war.