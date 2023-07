1860 München verlängert mit Lang: Skenderovic nach Halle

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat seinen Vertrag mit Abwehrspieler Niklas Lang verlängert. Der 21-Jährige gehört seit 2019 dem Profi-Kader des Fußball-Drittligisten an und absolvierte seitdem 43 Liga-Spiele für die «Löwen». «Sechzig ist meine Heimat, und sie bleibt es auch», äußerte Lang in einer Vereinsmitteilung vom Sonntag. Vertragsdetails blieben offen.

In der ersten Mannschaft wird Lang künftig auch mit Nachwuchshoffnung Tim Kloss zusammenspielen. Die Münchner statteten den 19 Jahre alten defensiven Mittelfeldspieler am Sonntag mit einem Profivertrag aus. «Ich bin nun ganz am Anfang eines langen, anstrengenden Weges. Der erste Schritt ist getan, nun gilt es weiterhin fleißig zu sein», sagte Kloss, der seit 2017 das blau-weiße Trikot trägt.

Meris Skenderovic (25) wird hingegen nicht mehr für die Münchner auflaufen. Der ehemalige montenegrinische Nationalspieler wechselt zum Liga-Konkurrenten Hallescher FC, wie die Sachsen-Anhalter am Sonntag bekannt gaben. Skenderovic hatte bei den «Löwen» für sich keine sportliche Perspektive mehr gesehen. Der Offensivspieler absolvierte 27 Drittliga-Spiele für 1860. Er erzielte vier Treffer.