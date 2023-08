1860 München holt Stürmer Zwarts aus Regensburg

München/Regensburg (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat Stürmer Joël Zwarts vom Drittliga-Konkurrenten SSV Jahn Regensburg verpflichtet. Der 24-jährige Niederländer soll am Mittwoch erstmals mit der Mannschaft der «Löwen» trainieren. Dies teilte der TSV 1860 am Dienstag mit. Über die Ablösemodalitäten haben beide Fußball-Vereine Stillschweigen vereinbart.

Zwarts war im Sommer 2021 von Excelsior Rotterdam zum Jahn gewechselt und besaß dort ursprünglich noch einen Vertrag bis Ende Juni 2024. Zuletzt war er aber an ADO Den Haag in seiner Heimat ausgeliehen gewesen. Seine Vertragslaufzeit in München wurde nicht bekannt gegeben.

«Die intensiven Bemühungen des TSV 1860 München, mich für den Sturm zu verpflichten, und die Gespräche mit (Trainer) Maurizio Jacobacci haben mich überzeugt», erkläre Zwarts.