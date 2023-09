02.09.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Teilen

1860 München unterliegt auch Erzgebirge Aue

Der TSV 1860 München hat seine dritte Niederlage nacheinander in der 3. Fußball-Liga kassiert. Die Mannschaft von Trainer Maurizio Jacobacci unterlag am Samstag im eigenen Stadion dem FC Erzgebirge Aue nach einem Doppelschlag in der Schlussphase mit 1:2 (0:0).