03.12.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Teilen

1860 verliert Drittliga-Partie bei Dortmund II: Wütende Fans

Der TSV 1860 München schlittert in der 3. Fußball-Liga immer tiefer in die Krise. Die «Löwen» verloren am Sonntagabend bei Borussia Dortmund II mit 0:3 (0:0) und damit das fünfte von zuletzt sechs Pflichtspielen.