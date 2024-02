1860 vor Oberbayern-Duell «gut in Schuss»

München (dpa/lby) - Nach bislang fünf ungeschlagenen Partien steht Argirios Giannikis als neuer Trainer des TSV 1860 München vor seiner vorerst schwersten Prüfung. Die «Löwen» empfangen am Sonntag (16.30 Uhr) den FC Ingolstadt und wollen mit dem nächsten Erfolgserlebnis den Vorsprung auf die Abstiegszone in der 3. Fußball-Liga weiter vergrößern. «Es geht um drei Punkte, wir sind gut in Schuss und wollen versuchen, diese hier zu behalten», kündigte Giannikis am Freitag an.

Als besonderer Motivator ließ sich zwei Tage vor dem Match Investor Hasan Ismaik an der Grünwalder Straße blicken und plauderte kurz mit Team und Trainern. «Er hat der Mannschaft seine Freude über die letzten Ergebnisse mitgeteilt und Hoffnung, dass es so weitergeht», schilderte Giannikis. Ob der Hauptgesellschafter aus Abu Dhabi, der sich seit Wochen mit den TSV-Vereinsoberen mal wieder wegen diverser Themen zofft, am Sonntag als Zuschauer im Grünwalder Stadion sein wird, war zunächst unklar.

Ingolstadt habe laut Giannikis «einen der besten Kader» der Liga und könne anders als die Sechziger ausgeruht in die Partie gehen - die «Löwen» hatten unter der Woche noch ein Nachholspiel gegen Rot-Weiss Essen bestritten und sich beim 2:0 Selbstvertrauen geholt. Der FCI des ehemaligen 1860-Trainer Michael Köllner will mit dem dritten Sieg nacheinander in die Aufstiegszone vorstoßen.