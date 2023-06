Laufen, klettern - schwitzen: Polizei-Teams messen sich

Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) - Baumstämme in Scheiben sägen, über Heuballen springen, einen vermeintlich Verletzten über einen steilen Hang transportieren, Autoreifen und Stützen von Verkehrsschildern schleppen - diese schweißtreibenden Aufgaben mussten Polizeibeamte am Mittwoch in Garmisch-Partenkirchen absolvieren. Teams aus Polizeibeamten des Bundes und der Länder messen derzeit dort bei einer Wettkampf-Übung ihre Fähigkeiten bei Ermittlungen und Verfolgung von Tätern - es ist auch eine Probe für den Ernstfall.

20 Mannschaften aus Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten treten gegeneinander an, wie ein Polizeisprecher berichtete. Die Gruppen aus je einem halben Dutzend Beamten stellen an zehn Stationen ihr Können unter Beweis. Gewertet werde die Schnelligkeit ebenso wie die Umsetzung. Unter den rund 120 aktiven Teilnehmern ist keine Frau. Die Aufgaben seien extrem anstrengend; es sei sehr viel körperliche Kraft gefordert, erläuterte dazu der Pressesprecher der bayerischen Bereitschaftspolizei, Markus Kern.

Vor den Übungen sind Ermittlungsarbeit und Grips gefordert. Aufgrund einer rudimentären Beschreibung der jeweiligen Stationen, die den Teams vorab zur Verfügung gestellt werden, könnten die Teamleiter dort geforderte Aufgaben eingrenzen und ihre Teams zusammenstellen, erläuterte Kern. Die konkrete Aufgabe bleibt bis zum Start geheim.

Am Mittwoch mussten die Beamten in Garmisch-Partenkirchen auch den steilen Auslauf einer Skisprungschanze hinaufklettern und wieder hinunterrutschen. Ein 150 Kilogramm schweres Wasserfass brachten die Teams in gemeinsamen Kraftanstrengungen über Treppen aufwärts - eine Aufgabe für die Stärksten und nur zu schaffen, wenn alle Teammitglieder optimal zusammenwirken.

In früheren Jahren mussten bei dem traditionellen Treffen die Beamten etwa ins Wasser springen und dort eine imaginäre Person retten. Auch Schießübungen waren früher dabei. Ein Team aus den Unterstützungskommandos (USK) der bayerischen Bereitschaftspolizei hatte bei der letzten Übung 2019 in Bremen gewonnen. Die Bayern sind deshalb nun Ausrichter und nehmen nicht an dem Wettbewerb teil. Der Wettkampf findet in der Regel alle zwei Jahre statt, 2021 allerdings fiel die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie aus.

Die Abschlussübung soll am Donnerstagabend in Dachau stattfinden - nach einem langem anstrengenden Tag, der gegen 4.00 Uhr startet. Danach wird der Sieger gekürt. Der Gewinner aus Bayern wird das nächste Treffen 2025 ausrichten und dann selbst nicht teilnehmen.