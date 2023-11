27.11.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







200 Kilo schwerer Fels stürzt auf Auto

In Tirol ist ein etwa 200 Kilogramm schwerer Felsblock auf ein geparktes Auto gestürzt. Nach Angaben der Polizei von Montag hatte sich der Stein am Sonntag von einem Berg in Niederndorf bei Kufstein an der deutsch-österreichischen Grenze gelöst und war am Steinschlagnetz vorbeigeflogen.