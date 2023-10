203 statt 205 Abgeordnete: Bayerns Landtag wird kleiner

München (dpa/lby) - Nach der Landtagswahl gehören dem Maximilianeum in der neuen Legislaturperiode zwei Abgeordnete weniger an. Mit 203 Mandatsträgern sind es aber weiterhin deutlich mehr als die 180 in der Verfassung vorgesehenen Sitze. Verantwortlich für den Aufwuchs sind die Überhangs- und Ausgleichsmandate.

Von den 203 Abgeordneten (2018: 205) werden 85 Abgeordnete der CSU angehören (2018: 85). Die Freien Wähler kommen auf 37 Sitze (2018: 27), die Grünen auf 32 (2018: 38), die AfD auf 32 (2018: 22) und die SPD auf 17 (2018: 22).

Über die Größe des Landtags hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder Diskussionen gegeben. Ausgerechnet die FDP, die bei der Wahl am Sonntag den Wiedereinzug in den Landtag klar verpasste, setzte sich in den vergangenen Jahren massiv für eine Verkleinerung des Parlaments ein.