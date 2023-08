21-jähriger Drogenhändler verhaftet: Drei weitere Mittäter

Besucher tritt und schlägt Mitarbeiter eines Freizeitparks Gefällt mir Merken Teilen

In einem Freizeitpark in Schwaben hat ein Besucher einen Mitarbeiter leicht verletzt. Der 30-Jährige hatte am Donnerstag mit seinem Kind an einem Fahrgeschäft angestanden, weil aber das Kind zu klein hierfür war, wurde ihm der Zutritt verwehrt.