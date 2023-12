24-Jähriger springt bei versuchter Festnahme aus Fenster

Passau (dpa/lby) - Bei seiner versuchten Festnahme ist ein mutmaßlicher Sexualstraftäter durch ein Fenster im ersten Stock in Passau gesprungen und vorerst entkommen. Bereits in der Nacht zum Donnerstag soll es zu dem sexuellen Übergriff zwischen dem Verdächtigen und einer 34-Jährigen gekommen sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als die Beamten dann am nächsten Tag mit einem Haftbefehl zu der gemeinsamen Wohnung der beiden fuhren, sprang der Verdächtige kurzerhand aus dem Fenster. Eine erste Fahndung mithilfe eines Hubschraubers blieb erfolglos. Nun ermittelt die Kripo zusammen mit der Staatsanwaltschaft.