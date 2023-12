24 Kilo verbotene Feuerwerkskörper entdeckt

Schirnding (dpa/lby) - 24 Kilogramm verbotene Feuerwerkskörper hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle bei Schirnding (Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) entdeckt. Der 28 Jahre alte Fahrer hatte die in Deutschland verbotene Ware wohl in einem grenznahen tschechischen Markt gekauft, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Demnach fand die Kontrolle am Dienstag statt.

Feuerwerkskörper der Kategorie F3 sind in Deutschland laut Polizei nicht zugelassen. Die Pyrotechnik sei eine erhebliche Gefahr für die eigene Gesundheit, da sie oft unkontrollierbar abbrenne. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Laut Gesetzgeber müssen Verursacher unter anderem die erheblichen Kosten für die Vernichtung der verbotenen Böller tragen.