25-Jähriger zündet Böller in Schule und verletzt Lehrerin

Kempten (dpa/lby) - An einer Schule in Kempten im Allgäu ist eine Lehrerin durch einen Böller verletzt worden. Sie erlitt ein Knalltrauma, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein 25-Jähriger hatte den Böller gezündet, der direkt neben der Lehrerin explodierte. Um wen es sich bei dem Mann handelte, wollte die Polizei nicht sagen. Er habe sich «berechtigt» auf dem Gelände der weiterführenden Schule aufgehalten. Auch zu den Umständen äußerte sich ein Sprecher zunächst nicht. Beamte fanden bei dem 25-Jährigen am Donnerstag noch drei weitere Böller. Auf ihn kommen jetzt mehrere Strafanzeigen zu, unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.