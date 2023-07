26.000 Euro in Biotonne gelegt: Senior betrogen

Kaltfront in Bayern bringt kaum Abkühlung: Aber Gewitter Gefällt mir Teilen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat zum Wochenstart starke Gewitter in Bayern angekündigt. Am Montagvormittag werden sie für Franken erwartet und ab Mittag bis in die Nacht hinein in Südbayern, wie der DWD am Montag mitteilte.