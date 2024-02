272. Frankenderby: Fürth zuletzt erfolgreicher als Nürnberg

Fürth/Nürnberg (dpa/lby) - Die Fußball-Fans in Franken fiebern dem Derby entgegen. Zum 272. Mal treffen der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth aufeinander. Die Fürther empfangen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in der 2. Fußball-Bundesliga die Nürnberger.

Zuletzt war das Kleeblatt erfolgreicher. Von den wettbewerbsübergreifend vergangenen 27 Frankenderbys konnte der «Club» nur vier gewinnen, in der Gesamtbilanz liegt der Verein aber weiter vorne. Er erwarte viel Emotionalität, weil das ein Derby ausmache, sagte Nürnbergs Trainer Cristian Fiel vor dem längst ausverkauften Spiel.

In der Hinrunde hatte Jungstar Can Uzun dem «Club» beim 1:1 mit einem verwandelten Foulelfmeter ein Remis beschert. Die Fürther liegen aktuell in Reichweite zu Relegationsplatz drei, die Nürnberger sind im Tabellenmittelfeld.