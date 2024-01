22.01.2024 Merken: Bewerten: Teilen:







28-Jährige stirbt bei Unfall auf A6: Drei Verletzte

Bei einem Autounfall auf der A6 in Mittelfranken ist eine Frau ums Leben gekommen. Die 28-Jährige starb noch am Sonntagabend an der Unfallstelle bei Altdorf (Nürnberger Land), wie die Polizei mitteilte.