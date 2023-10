10.10.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







31-Jähriger greift Mutter mit Messer an

Ein 31-jähriger Mann hat in Schwandorf seine Mutter mit einem Messer angegriffen. Die über 60-jährige Frau hatte am Sonntag den Rettungsdienst alarmiert, weil ihr Sohn sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.