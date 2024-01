32-Jähriger nach Nachbarschaftsstreit im Gefängnis

Straubing (dpa/lby) - Die Polizei hat einen 32-Jährigen festgenommen, der in Straubing mit einem Messer auf seinen Nachbarn losgegangen sein soll. Der Mann wurde am Freitag einem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen den Mann erließ, wie die Polizei mitteilte. Danach wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der 32-Jährige soll am Donnerstagnachmittag nach Polizeiangaben auf seinen Nachbarn losgegangen sein und ihn bedroht haben. Das 25-jährige Opfer konnte sich in sein Wohnzimmer flüchten und blieb unverletzt. Die Polizei nahm den Angreifer kurz darauf in seiner Wohnung fest. Die Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt.