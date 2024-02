3,5 Millionen Menschen schauen «Fastnacht in Franken»

Veitshöchheim (dpa/lby) - 3,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Live-Sendung «Fastnacht in Franken» am Freitagabend angeschaut. In Bayern verfolgten durchschnittlich 2,1 Millionen Menschen das vierstündige Fernsehspektakel, wie der Bayerische Rundfunk (BR) am Samstag mitteilte. Mit einem Marktanteil von 50,7 Prozent sei die Show damit auf die Hälfte des gesamten Fernsehpublikums im Freistaat gekommen.

Mit dieser großen Publikumsresonanz habe die «Fastnacht in Franken» wieder beste Aussichten, die erfolgreichste Sendung des Jahres in den Dritten Programmen zu werden, hieß es vom BR. Die Kultsendung wird seit 1987 ausgestrahlt und beschert dem BR seit Jahren die höchsten Einschaltquoten.

Der Fernseh-Fasching aus Veitshöchheim bei Würzburg zieht alljährlich viel Prominenz an, teils aufwendig verkleidet. So kam der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in diesem Jahr als streng blickender Reichskanzler Bismarck, die Grünen-Fraktionschefin im Landtag, Katharina Schulze, als Barbie, die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) als Zirkusdompteurin und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) als Maurer.