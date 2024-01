36-Jähriger von zwei Männern attackiert und schwer verletzt

Nürnberg (dpa/lby) - Ein 36-Jähriger ist in Nürnberg von zwei unbekannten Männern angegriffen und schwer verletzt worden. Die Männer seien nach der Tat am Sonntagabend davongerannt und bislang unerkannt auf der Flucht, teilte die Polizei am Montag mit. Zeugen hatten die Polizei alarmiert und Erste Hilfe geleistet. Eine erste Fahndung durch mehrere Streifen blieb erfolglos. Nun ermittelt die Mordkommission der Nürnberger Kripo wegen einer versuchten Tötung und sucht nach Zeugen.

Der 36-Jährige war mit mehreren Schnittwunden im Oberkörper in ein Krankenhaus gekommen, wie es weiter hieß. Lebensgefahr bestand am Montag keine. Zu der benutzten Waffe nannte die Polizei keine Details.