40-Jähriger von Baukran gestürzt und schwer verletzt

München (dpa/lby) - Ein 40-jähriger Mann ist in der Münchner Fußgängerzone am Freitagabend von einem Baukran gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, kam der Mann in ein Krankenhaus. Der Mann war laut Zeugen in eine Baustelle eingedrungen und dort auf den Baukran geklettert. Unvermittelt stürzte er vor den Augen vieler Passanten aus rund zehn Metern Höhe ab, so ein Sprecher am Samstag. Er landete in circa vier Metern Höhe auf dem Gewicht des Krans. Mehrere Personen wählten sofort den Notruf. Eine zufällig anwesende Ärztin leistete Erste Hilfe bis der Krankenwagen kam. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu dem Unfall am Freitag auf. Die Ursache war zunächst unklar.