500.000 Euro Schaden nach Brand in altem Bauernhof

Patersdorf (dpa/lby) - Durch einen Brand in einem ehemaligen Bauernhof im Landkreis Regen ist ein Schaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Feuer wegen eines technischen Defektes eines Kompressors in einem unter anderem als Autowerkstatt genutzten Nebengebäude ausgebrochen. Den Angaben zufolge griff das Feuer auf einen alten Stall und ein Wohnhaus in der Gemeinde Patersdorf über. Das Nebengebäude sowie der Stall wurden bei dem Brand am Mittwoch zerstört, das Wohnhaus erheblich beschädigt. Außerdem entstand auch an mehreren Autos ein großer Schaden. Verletzte gab es nicht.