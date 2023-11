59-Jähriger löscht mit Schnee Brand am Auto

Poppenhausen (dpa/lby) - Mit reichlich Schnee vom Straßenrand hat ein 59 Jahre alter Mann auf der Autobahn 71 in Unterfranken den Brand an seinem Auto gelöscht. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Mann auf der A71 bei Poppenhausen (Landkreis Schweinfurt) am Mittwoch plötzlich Flammen an dem Fahrzeug. Durch den liegen gebliebenen Schnee der vergangenen Tage habe er «Schlimmeres verhindern» können. Einsatzkräfte schleppten das nicht mehr fahrbereite Auto ab.

Zudem stellten die Beamten den Angaben zufolge bei dem 54-jährigen Beifahrer eine offene Fahndungsnotierung fest. Nachdem diese abgearbeitet war, setzte er seine Reise fort.