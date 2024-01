60 Cannabispflanzen gefunden: Mann in Untersuchungshaft

Altenstadt (dpa/lby) - Ein 32-Jähriger, in dessen Wohnung eine Cannabisplantage gefunden worden ist, sitzt in Untersuchungshaft. Polizisten fanden in der Wohnung in Altenstadt (Landkreis Neu-Ulm) über 60 Cannabispflanzen und Plantagentechnik, wie Beleuchtung und Bewässerung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Außerdem wurden bei der Durchsuchung am Dienstag Gegenstände wie eine modifizierte Schleuder gefunden, bei denen nun überprüft wird, ob sie gegen das Waffengesetz verstoßen.

Am Mittwoch wurde der 32-Jährige der Haftrichterin vorgestellt, die einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erließ.

Eigentlich hatten die Polizeibeamten in dem Haus nach einem Kind sehen wollen, das nicht zur Schule gekommen war. Sie bemerkten jedoch Cannabisgeruch und forderten daher beim Amtsgericht einen Untersuchungsbeschluss für die Wohnung des 32-Jährigen an.