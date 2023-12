73-Jährige in der Nacht auf Autobahnparkplatz vergessen

Zwei unangemeldete Demos von Landwirten im Landkreis Neu-Ulm Gefällt mir Merken Teilen

In zwei Städten im Landkreis Neu-Ulm haben sich am Wochenende mehrere Hundert Landwirte für Demonstrationen versammelt: In Weißenhorn fuhren am Freitagabend rund 60 Traktoren und Lastwagen durch die Innenstadt und in Illertissen nahmen am Samstagabend rund 250 Menschen mit 50 Traktoren, 40 Autos und einer Sattelzugmaschine teil, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.