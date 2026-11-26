Bad Tölz (dpa/lby) - Bei einem Unfall im Zentrum von Bad Tölz (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) ist ein 75-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann kam mit seinem Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Absperrpfosten am Rand einer Fußgängerzone und überschlug sich, wie die Polizei mitteilte.

Der 75-Jährige war den Angaben zufolge am Mittwoch in einer Rechtskurve geradeaus von der Straße abgekommen und auf die Fußgängerzone zugefahren. Der Mann wurde noch an der Unfallstelle wiederbelebt und in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf starb.

Ein Fußgänger, der vor dem Auto die Straße überquerte, konnte sich mit einem Sprung zur Seite retten und blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.