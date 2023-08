81 gefälschte Polizeiausweise bei Deutschem sichergestellt

Reporterin Katrin Eigendorf bekommt Augsburger Friedenspreis Gefällt mir Merken Teilen

Augsburg sieht sich als Friedensstadt und hat sogar einen eigenen Feiertag für den Frieden. Der dazugehörige Preis geht heuer an eine Frau, die in den vergangenen Jahren als TV-Journalistin das Grauen des Krieges in die Wohnzimmer transportiert hat.