82-jähriger Wanderer tot aufgefunden

Ruhpolding (dpa/lby) - Eine Canyoninggruppe hat am Freitagnachmittag einen toten Wanderer in einem Bachbett bei Ruhpolding (Landkreis Traunstein) gefunden. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd hatte den Leichenfund im Fischbach in der Nacht zum Samstag bestätigt. Wie die Polizei am Samstagmorgen weiter mitteilte, stürzte der 82 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Altötting ersten Erkenntnissen zufolge beim Wandern aus bislang ungeklärter Ursache in einem steilen Waldgelände und fiel hinunter ins Bachbett.

Nach bisherigen Ermittlungen handelte es sich um einen Unfall. Hinweise auf Fremdbeteiligung lägen nicht vor, hieß es in der Mitteilung. Wegen des steilen Geländes wurde der Tote mit einem Polizeihubschrauber geborgen. Zuvor hatte die «Passauer Neue Presse» darüber berichtet.