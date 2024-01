83-Jährige von Auto angefahren und schwer verletzt

Munich Re: Historische Gewitterschäden Gefällt mir Merken Teilen

Die weltweiten Schäden durch Naturkatastrophen steigen im langfristigen Trend. 2023 war kein Spitzenjahr, aber Erdbeben und Unwetter richteten immense Verwüstungen an. Auffällig in der Bilanz sind nie da gewesene Gewitterschäden in Nordamerika und Europa.