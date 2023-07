83-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter in Oberpfalz fest Gefällt mir Teilen

Die Polizei hat einen 18-jährigen mutmaßlichen Brandstifter in der Oberpfalz festgenommen. Am Montagabend habe ein zunächst unbekannter Täter mehrere Mülltonnen, Hecken und das Pfandflaschenlager eines Getränkemarktes in Regenstauf (Landkreis Regensburg) angezündet, teilte die Polizei mit.