84-Jährige stirbt nach Frontalzusammenstoß bei Neubrunn

Neubrunn (dpa/lby) - Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Neubrunn (Landkreis Würzburg) ist eine 84-Jährige tödlich verletzt worden. Die Frau saß am frühen Montagnachmittag als Beifahrerin im Wagen eines 82-Jährigen, als dieser in einer leichten Rechtskurve mit einem anderen Auto frontal zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte. Die Frau starb den Angaben nach wenig später im Krankenhaus. Der Senior wurde schwer verletzt und in eine Klinik gebracht, auch der 43-jährige des zweiten Autos wurde wegen seiner Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt. Warum die beiden Fahrzeuge zusammenstießen, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.