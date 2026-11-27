Gunzenhausen (dpa/lby) - Eine 85-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 13 bei Gunzenhausen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) gestorben. Nach Polizeiangaben wurden außerdem ein 41-Jähriger und ein siebenjähriges Kind verletzt.

Demnach war die 85-Jährige in Richtung Gunzenhausen unterwegs, als ihr Auto aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der 41-jährige Fahrer des anderen Autos und das mitgefahrene Kind kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt mit Hilfe eines Gutachters zur Unfallursache. Die B13 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.