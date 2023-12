85-jähriger Falschfahrer stirbt bei Unfall auf Autobahn 6

Wernberg-Köblitz (dpa/lby) - Ein 85 Jahre alter Falschfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf) ums Leben gekommen. Der Autofahrer sei am Montagabend zwischen Leuchtenberg und Wernberg-Ost in falscher Richtung unterwegs gewesen und mit zwei korrekt fahrenden Autos zusammengestoßen, teilte die Polizei in der Nacht zu Dienstag mit. Deren beiden Fahrer wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Unfallverursacher wurde so schwer verletzt, dass er trotz eingesetztem Rettungshubschrauber und Reanimationsmaßnahmen vor Ort starb. Die Autobahn musste nach dem Unfall in beide Richtungen gesperrt werden.