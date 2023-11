07.11.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







85 Jahre alte Radlerin stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Eine Radfahrerin ist im Allgäu nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, starb die 85-Jährige am Sonntag im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen - vier Tage nach dem Unfall.